Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге более чем у 100 медработников диагностировано заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом 17 апреля заявил представитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«В Санкт-Петербурге более чем у ста медицинских работников подтвержден коронавирус», — сказал представитель комздрава.

Напомним, трое врачей, заболевших COVID-19, находятся в реанимации Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге, по данным на вечер 16 апреля.

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За минувшие сутки в Петербурге выявлено 424 новых случая коронавирусной инфекции.

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