Москва, , 12:21 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии РФ на днях подготовило документ «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», в котором, в частности, из-за эпидемии коронавирусной инфекции предлагается продлить срок устранения нарушений условий пользования недрами и приостановить до 31 декабря 2020 года проведение процедур по прекращению права пользования недрами, в том числе, досрочному, по инициативе органов госвласти.

Экологи считают, что это приведёт к мощнейшим загрязнениям рек Урала, Сибири и Дальнего Востока в начинающийся сезон золотодобычи.

Экологическая коалиция «Реки без границ» рассматривает такую инициативу Минприроды РФ как стремление оправдать дальнейшее снижение природоохранных требований и попытку поддержать наиболее разрушительные виды природопользования. Экологи требуют, чтобы предлагаемая льгота не распространялась на лицензии по разведке и добыче россыпного золота, и призывают сохранять реки, а не прибыль золотодобытчиков.

«Инициатива Минприроды буквально дает карт-бланш на безоглядную эксплуатацию природных ресурсов всем недропользователям, но особенно добытчикам россыпного золота, — уверен российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. — Размеры штрафов за нарушения природоохранного законодательства давно непропорциональны потенциальной прибыли золотодобытчиков, и только угроза приостановки деятельности и отзыва лицензии заставляла даже самых нерадивых старателей действовать с оглядкой на надзорные органы. Теперь, в случае принятия предложений Минприроды, до конца года в реки можно будет гадить по-черному, потому что взлетевшие цены на золото с лихвой окупят любые штрафы».

«В прошлом сезоне с помощью спутниковых снимков мы обнаружили признаки более полутора сотен нарушений природоохранного законодательства со стороны золотодобывающих компаний и артелей старателей, — отмечает руководитель Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольга Чупаченко. — Если у территориальных органов Росприроднадзора останется только право выписывать штрафы, но не ходатайствовать об отзыве лицензий, то количество экологических нарушений со стороны золотодобытчиков наверняка возрастет еще больше».

Экологи указывают, что, по последним данным Росприроднадзора, опубликованным главой ведомства Светланой Радионовой, внеплановые проверки 254 недропользователей, осуществляющих пользование недрами по 313 лицензиям, выявили 765 нарушений, больше половины из которых являются основанием для досрочного прекращения действия лицензий.

Если же предложение Минприроды России будет принято, то подобные нарушители останутся фактически безнаказанными, просто «откупившись» штрафами за серьезнейшие нарушения в части пользования недрами нашей страны, сказано в пресс-релизе общественников.