Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Коронавирусная инфекция подтвердилась у 31 кадета Нахимовского военно-морского училища, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства обороны России.

Курсанты Нахимовского училища во время репетиции парада на Дворцовой площади, май 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

В оборонном ведомстве уточнили, что состояние всех курсантов нормальное, симптомов нет. Нахимовцы заразились в Москве во время репетиции парада Победы. Всего в столицу ездили 155 курсантов.

Все заразившиеся кадеты помещены в один из санаториев Министерства обороны. Все контактные лица находятся на самоизоляции по месту размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы 9 мая переносится в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства поручил также перенести массовые мероприятия в честь дня Победы.