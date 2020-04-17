Пекин, , 12:17 — REGNUM Китай направил в Индию 500 тыс. наборов для быстрого тестирования на коронавирус. Поставка была осуществлена двумя китайскими компаниями, сообщает 16 апреля Синьхуа со ссылкой на подтверждение этой информации директором индийского Национального совета медицинских исследований (ICMR) Раманом Гангахедкаром.

Наборы предназначены не для первоначальной диагностики, а для мониторинга эпидемиологической ситуации в «горячих» точках.

Сообщается, что к настоящему времени в Индии проведены более 290 тыс. тестов, и с страна теперь имеет достаточный запас тестовых наборов на ближайшие два месяца.

Напомним, что по данным индийского министерства здравоохранения и семейного благосостояния, общее количество подтверждёных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 12,3 тыс. человек. Смертельных случаев зафиксировано 414.