Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к правительству страны с призывом ограничить проведение собраний во время празднования Пасхи. Об этом 17 апреля сообщается на официальном сайте омбудсмена.

В заявлении говорится, что многие зараженные не сразу узнают о своем заболевании, а потому во время религиозных ритуалов возрастает риск распространения инфекции.

«Народный защитник призывает правительство принять во внимание заявления врачей и эпидемиологов и выполнить свое обязательство, касающееся защиты права на жизнь, путем фактического и немедленного ограничения собраний граждан в любой форме и в любом месте», — говорится в обращении.

Напомним, празднование Пасхи состоится 21 апреля. В последние дни в Грузии зафиксирован скачек роста количества выявленных новых заболеваний. Эксперты предполагают, что страна находится в преддверии эпидемии коронавируса. В этой ситуации многие призывают православных верующих не приходить в церкви на праздничные богослужения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии коронавирус выявили еще у одного священнослужителя