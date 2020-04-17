Москва, , 12:12 — REGNUM Перенос парада Победы — правильное решение, провести его в этом году нужно либо 24 июня, в день исторического Парада 1945 года, либо 3 сентября, в День Победы над Японией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведение парада будет перенесено, поскольку вести подготовку к нему в ситуации эпидемии весьма рискованно. И парад Победы, и акция «Бессмертный полк» непременно будут проведены до конца года, добавил президент.

«Мне решение о переносе парада Победы представляется правильным. Дело тут, правда, не в том, что из-за связанных с эпидемией рисков нельзя проводить подготовку к параду, а в том, что вне общенародного торжества парад — дело пустое, просто помпезное мероприятие. Какое же торжество может быть в нынешние дни, когда введёнными для подавления коронавирусной инфекции мерами люди выбиты из колеи, угнетены и подавлены? Это было бы просто отбывание номера!

Народ в нашей стране любит парад, он в столице и регионах проходит при неизменном присутствии множества зрителей, сопровождается шествием «Бессмертного полка», народными гуляниями. Провести их власти сегодня не решатся. Так что нам остаётся побыть в этот торжественный день со своими родными и, главное, с участвовавшими в Великой Отечественной войне или работавшими в тылу предками, с их фотографиями, письмами, воспоминаниями.

Моя семья проведёт этот день ещё и с теми военными фильмами, которые мы смотрели вместе с отцом, участником той войны. Это добротные советские фильмы конца 1950-х — начала 1970-х годов, снятые фронтовиками, с участием фронтовиков, с оглядкой на них. Всем советую сделать то же самое: лица их героев, их слова, поступки — это как весточка с Большой земли, из великой страны под названием Союз Советских Социалистических Республик, победившей нацистский Третий рейх.

Думаю, и передачи адекватных радиостанций в этот день будут соответствующими. Наше агентство тоже готовит к 9 мая хорошую радиопрограмму.