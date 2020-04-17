Москва, , 12:09 — REGNUM 17 апреля состоялся брифинг министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. В ходе которого было сделано сенсационное заявление, которое разделило детей на достойных и нет!

Публикуем обращение Сергея Кравцова:

«Всероссийская олимпиада школьников — это одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований не только у нас, но и в мире.

По понятным причинам мы не можем его провести в этом году — заключительный, финальный этап. Поэтому также принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёрами олимпиады. И им будут выданы соответствующие дипломы.

Остальные участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые также набрали проходной балл, но в следующем учебном году продолжат обучение в школе, получат право сразу участвовать в заключительном, финальном этапе олимпиады в 2021 году, без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах».

Напомним, что победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников получают право льготного поступления на профильный факультет в любом вузе. «Взять всеросс», как горят участники, это значит работать, не покладая рук. Есть дети, которые ради шанса стать призером этой олимпиады, специально остаются на второй год в 10 или 11 классе. Что произошло сейчас? Ответим: своим решением министр просвещения перечеркнул адский труд части ДЕТЕЙ, которые жили целый год этой олимпиадой. Они не спали, они переживали на каждом этапе, они радовались и плакали. Мы говорим о необходимости мотивировать школьников? Помнится, мэр Москвы Сергей Собянин год назад говорил о необходимости искать и поддерживать «одаренных детей». Так чем же одиннадцатиклассники лучше школьников, прошедших на заключительный этап от 9 и 10 классов? Почему детей разделили? Это очередная несправедливость. Так мы делим людей со школьной скамьи. Дети, да и их родители в шоке! Это так мы поддерживаем и заботимся о детях?!

Интересно, а президенту доложили?