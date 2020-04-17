Москва, , 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве выявлено 1959 новых случаев заражения, в Подмосковье — 472, Санкт-Петербурге — 424, Мордовии — 65, Дагестане — 59, Нижегородской области — 54, Ингушетии и Оренбургской области — по 38.

Еще 37 случаев выявлено в Тверской области, 36 — в Адыгее, 34 — Тюменской области, 32 — Марий Эл, по 30 — в Рязанской области и Краснодарском крае, 29 — в Красноярском крае, 27 — в Брянской области.

В Курской и Тульской областях за сутки выявлено по 25 случаев заражения коронавирусом, по 24 — во Владимирской и Ленинградской областях, по 23 — в Кабардино-Балкарии и Ростовской области, 22 — в Башкирии, 21 — Новгородской области, 20 — Калужской области, по 19 — в Воронежской и Ярославской областях, а также в Карачаево-Черкессии.

По 18 случаев выявлено в Кировской области, Югре и Хабаровском крае, по 17 — в Калмыкии и Саратовской области, по 16 — в Татарии и Удмуртии, 15 — Ульяновской области, 14 — Коми, по 13 — Северной Осетии, Ивановской и Самарской областях.

По 12 случаев — в Белгородской, Липецкой, Орловской, Калининградской, Пензенской, Новосибирской областях, Ставропольском и Пермском краях и Чувашии. 11 случаев — в Хакасии, 10 — Вологодской области, по девять — в Костромской области и Приморском крае.

В Мурманской области и Камчатском крае — восемь случаев, Смоленской, Сахалинской областях, а также в Чечне — семь, по шесть — в Ямало-Ненецком АО и Еврейской АО, по пять — в Псковской области и Алтайском крае, по четыре — Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях, а также в Севастополе.

В Бурятии, Омской области, Крыму и Якутии — по три случая, Иркутской и Амурской областях, а также в Забайкальском крае — по два. По одному случаю — в Карелии, Архангельской, Курганской областях, а также Тыве, Чукотке и Алтае.