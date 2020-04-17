Москва, 17 апреля 2020, 11:57 — REGNUM COVID-19, вероятно, будет появляться снова, но благодаря адаптации людей к нему симптомы, а значит, и последствия будут уже не такими тяжелыми, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 апреля, заведующая кафедрой вирусологии МГУ Ольга Карпова.
«Коронавирус COVID-19»
Вирус будет возвращаться, но нынешняя ситуация не повторится — эксперт
«Этот вирус, конечно, может снова сезонно появляться. Но таких последствий, как сейчас, уже, надеюсь, не будет. Происходит адаптация людей, и COVID-19 будет проявляться как все другие коронавирусы.
Никакой вирус ведь не хочет вредить собственному хозяину. Ему нужно, чтобы хозяин был в порядке и чтобы он мог в этом хозяине активно размножаться. Поэтому можно предполагать ослабление симптомов.
Самое главное, что нужно делать сейчас — тщательно мыть руки после любых внешних контактов. Все прочие обычные правила гигиены при этом тоже остаются в силе», — отметила Ольга Карпова.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.