Москва, , 11:57 — REGNUM COVID-19, вероятно, будет появляться снова, но благодаря адаптации людей к нему симптомы, а значит, и последствия будут уже не такими тяжелыми, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 апреля, заведующая кафедрой вирусологии МГУ Ольга Карпова.

« Этот вирус, конечно, может снова сезонно появляться. Но таких последствий, как сейчас, уже, надеюсь, не будет. Происходит адаптация людей, и COVID -19 будет проявляться как все другие коронавирусы.

Никакой вирус ведь не хочет вредить собственному хозяину. Ему нужно, чтобы хозяин был в порядке и чтобы он мог в этом хозяине активно размножаться. Поэтому можно предполагать ослабление симптомов.