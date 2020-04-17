Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM Полеты истребителей МиГ-31 приостановили в Казахстане до выяснения всех обстоятельств крушения самолета в Карагандинской области. Об этом 17 апреля заявил главнокомандующий силами воздушной обороны Нурлан Орманбетов, передает телеканал «Хабар 24».

По его словам, истребитель находится в эксплуатации 29 лет, тогда как назначенный срок службы — 30 лет. Разбившийся экземпляр прошел плановый капитальный ремонт в Ржеве в 2013 году.

Орманбетов добавил, что комиссия по разбирательству аварии рассматривает несколько причин, в том числе отказ техники, внешние воздействия и человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Карагандинской области разбился истребитель МиГ-31. Двое членов экипажа катапультировалась. Сейчас они находятся в больнице.

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