Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Разработчики из Paradox Interactive 16 апреля выложили на своём YouTube-канале трейлер нового дополнения для игры Age of Wonders: Planetfall под названием Invasions. Оно добавит в проект новую фракцию — Шакарн.

Шакарн — это коварные гуманоиды, похожие на рептилий и способные менять свой облик. Сообщается, что релиз дополнения Invasions состоится 26 мая 2020 года.

Напомним, Age of Wonders: Planetfall — это пошаговая стратегия, в которой геймеры берут на себя управление лидером одной из продвинутых космических фракций. Игра вышла в августе 2019 года.

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