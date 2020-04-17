Москва, , 11:50 — REGNUM В России заразились коронавирусом более 32 тыс. человек. Об этом сообщили 17 апреля в московском оперштабе.

Всего к настоящему времени на территории страны зарегистрировано 32 008 подтверждённых случаев коронавируса. За сутки заразились ещё 4070 человек в 81 регионе.

С начала распространения коронавируса в России скончались 273 инфицированных пациента. При этом 41 человек умер за минувшие сутки.

Лидером по числу заражений остаётся Москва. Впервые случай заражения зафиксирован на Алтае — в последнем «чистом» регионе.