Вена, , 11:48 — REGNUM Релиз игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated состоится 23 июня 2020 года. Об этом сообщалось 16 апреля в ролике на YouTube-канале компании THQ Nordic.

В издании Rehydrated геймеров ожидают улучшенная графика, новый контент и мультиплеер, рассчитанных на нескольких человек. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, оригинальная SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom вышла в 2003 году и была тепло встречена геймерами. Средний балл проекта на агрегаторе Metacritic составляет 70 из 100.

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