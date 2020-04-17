Варшава, , 11:44 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 16 апреля анонсировал проект «Польские швейные фабрики», в рамках которого около 200 мелких швейных мастерских и семь крупных производителей одежды в Польше будут шить медицинские маски. На пресс-конференции президент был в маске.

«Я верю, что благодаря в том числе компании «Польские швейные фабрики» миллионы масок поступят на наш рынок, а когда на нашем рынке спрос будет удовлетворён, их будут поставлять и на другие рынки», — приводит слова президента «Польское радио».

Дуда выразил надежду, что маски от польских производителей будут доступны по цене для польских семей среднего достатка. До конца июня планируется пошить 100 миллионов масок.

Как заявила вице-премьер правительства Ядвига Эмилевич, Польша осталась последней страной в Евросоюзе, где ещё сохранились производства, на которых можно шить медицинские маски. В других странах ЕС подобные производства давно вынесены в Китай, Индию и другие страны Азии.

Ранее в четверг министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский выступил с разъяснением, что обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, введённое в стране с 16 апреля, будет отменено только после того, как будет получена вакцина от коронавируса. Министр подчеркнул, что запланированное на следующую неделю начало поэтапного снятия санитарных ограничений не означает, что эпидемия заканчивается.

«Нам придется долго учиться жить с эпидемией. Нет таких данных, которые могли бы с уверенностью сказать, что эпидемия истечет через месяц, два, пять месяцев. Единственная точная дата, — это появление вакцины и лекарств. Когда это произойдет, сказать трудно, поэтому в течение ближайшего, и более длительного времени мы должны научиться жить с этими основными принципами функционирования во времена эпидемий», — сказал министр.