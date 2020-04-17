Нижний Новгород, , 11:44 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11:00 мск 17 апреля подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 2 087 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, 65 новых случаев выявлено в Мордовии, 54 — в Нижегородской области, 38 — в Оренбургской области, 32 — в Марий Эл, 22 — в Башкирии, 18 — в Кировской области, 17 — в Саратовской области, по 16 случаев — в Татарии и Удмуртии, 15 — в Ульяновской области, 13 — в Самарской области, по 12 случаев — в Чувашии, Пензенской области и Пермском крае.

С учетом новых данных, общее число подтвержденных случаев заражения в Нижегородской области составило 458, в Башкирии — 213, в Марий Эл — 179, в Татарии и Пермском крае — по 144, в Ульяновской области — 138, в Чувашии — 137, в Мордовии — 136, в Оренбургской области — 120, в Пензенской области — 119, в Кировской области — 91, в Саратовской области — 87, в Самарской области — 63, в Удмуртии — 58.

Выписаны после полного выздоровления 165 человек в Поволжье, 29 человек скончались от хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 17 апреля подтверждено 32 008 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 4 070 новых случаев заражения. 2 590 человек полностью выздоровели, 273 человека скончались.

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