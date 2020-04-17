Варшава, , 11:40 — REGNUM Люди, находящиеся в эмоциональном кризисе из-за того, что плохо переносят изоляцию, а также те, кто испытывает стресс или страх в связи с опасностью заражения коронавирусом, смогут круглосуточно получать бесплатную психологическую помощь по телефону. Об этом 16 апреля сообщил президент польского Национального фонда здоровья Адам Недзельский.

«Любой, у кого возникнет необходимость поговорить о своих проблемах, может позвонить и попросить соединить с психологом», — передаёт слова Недзельского «Польское радио».

Позвонив по указанному номеру, нуждающийся в помощи может попросить соединить его с психологом фонда, либо с психологом страховой компании PZU, которые имеют опыт в оказании дистанционной психологической помощи. Есть также чат на английском языке, и видеочат с переводом на язык жестов для глухонемых.

В ходе разговора специалист либо окажет помощь самостоятельно, либо порекомендует консультацию у психиатра или диагностику для возможной терапии.

Большинство из уже воспользовавшихся новым сервисом хотели получить консультацию относительно подозрений на наличие у них симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из более чем полумиллиона звонков, 300 тысяч были об этом.

В настоящее время звонки принимают 300 операторов, в пиковые часы им помогают сотрудники колл-центров других организаций. В ближайшее время в работу включатся несколько десятков добровольцев из Польской федерации больниц, которые будут отвечать на вопросы о коронавирусе.