Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в РФ подтверждено 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Об этом 17 апреля сообщили в московском оперштабе.

Отмечается, что впервые диагноз поставлен в Алтае. Скончался 41 человек, выздоровели 286.

Лидером по числу заражений стала Москва — 1959 случаев. На втором месте Подмосковье — 472. Третьим идёт Петербург — 424. В Мордовии подтверждено 65 случаев заражения, в Дагестане — 59, в Нижегородской области — 54, в Ингушетии и Оренбургской области — по 38, в Тверской области — 37, в Адыгее — 36, в Тюменской области — 34, в Марий Эл — 32, в Рязанской области и Краснодарском крае — по 30 человек.

В Красноярском крае подтверждено заражение 29 человек, в Брянской области — 27, в Курской и Тульской областях — по 25, во Владимирской и Ленинградской — по 24, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области — по 23, в Башкирии — 22, в Новгородской области — 21, в Калужской области — 20. В трёх регионах заразились по 19 человек — Карачаево-Черкессии, Ярославской и Воронежской областях, в Кировской области, ХМАО и Хабаровском крае — по 18 человек. В Калмыкии и Саратовской области — по 17 человек, в Удмуртии и Татарии — 16, в Ульяновской области — 15.

Всего в России зафиксировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 273 человека, выздоровели 2590 человек.