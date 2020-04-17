Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждено 424 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за всё время пандемии составляет в городе 1507 человек. Новых летальных случаев нет.

Суточный рост за 16 апреля стал в Петербурге самым большим за всё время. Предыдущий «антирекорд» в 154 случая за сутки продержался всего один день и был перекрыт почти в три раза.

Петербург по-прежнему занимает третью строчку по количеству заразившихся, после Москвы и Московской области.

Как сообщили в оперативном штабе Петербурга по борьбе с коронавирусной инфекцией, всего в городе от COVID-19 выздоровело 192 человека, в том числе за последние сутки — 22 человека.

С подтвержденным диагнозом коронавируса за всё время скончались семь человек.

Как сообщалось ранее, за 16 апреля в Петербурге обследовано на коронавирус 9413 человек. На карантине в городе находится 3948 человек.

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