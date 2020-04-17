Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Новый случай заряжения коронавирусом у священника Грузинской православной церкви выявили в Грузии. Об этом 17 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на губернатор Нижнего Картли Шоту Рехвиашвили.

«Среди подтвержденных случаев одно духовное лицо. В храме, где он служил, прихожан не было, территория перекрыта и богослужение проходит без прихожан», — сообщил губернатор.

Рехвиашвили также рассказал, что в регионе 15 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе заболел COVID-19 один медицинский работник.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Грузии значительно выросли суточные показатели по выявлению новых инфицированных. На утро 17 апреля общее число случаев заражения на территории страны составило 370. Из общего числа заболевших COVID-19 выздоровели 77 человек, а скончались трое.

Напомним, ранее в одной из церквей в Тбилиси коронавирус обнаружили у священника, который участвовал в богослужениях, где находились прихожане.

Читайте ранее в этом сюжете: В преддверии Пасхи в Грузии ввели новые ограничения