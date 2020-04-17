Москва, , 11:19 — REGNUM В России призёров Всероссийской школьной олимпиады определят без проведения финального этапа. Об этом 17 апреля сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёрами олимпиады», — сказал он.

Кравцов отметил, что призёрам будут выданы дипломы.

Участники, набравшие проходной балл, но продолжающие обучение в школе, получат право на участие в финале олимпиады 2021 года без предварительных этапов.

Министр назвал Всероссийскую олимпиаду школьников одним из самых масштабных интеллектуальных соревнований в мире.