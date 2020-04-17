Москва, , 11:19 — REGNUM Ассоциация Профессиональных Доул (помощниц при беременности и в родах) организовала серию прямых эфиров для беременных женщин «Танцы Рождения, не выходя из дома» на своей странице в соцсети Facebook.

Беременным женщинам предлагается танцевать под руководством опытного наставника, ведущего прямой эфир. Как сообщают организаторы, в основе программы лежит психотелесная подготовка к родам с помощью определенных танцевальных движений и позитивных установок.

На данный момент на странице выложено уже два видео прошедших эфиров. В роликах объясняются принципы танцев и показываются основные танцевальные движения.