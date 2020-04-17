Токио, , 11:14 — REGNUM Новым игровым персонажем файтинга Jump Force станет Шото Тодороки — один из главных героев манги «Моя геройская академия». Об этом сообщалось 16 апреля в ролике на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Тодороки появится в игре весной 2020 года в качестве одного из персонажей «сезонного пропуска». Сообщается, что в бою он будет использовать свою уникальную сверхспособность — умение управлять одновременно огнём и льдом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, файтинг Jump Force выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Перенос игры на новую платформу состоится в 2020 году.

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