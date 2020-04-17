Новосибирск, , 11:13 — REGNUM Новосибирские власти пока не планируют запрещать перемещения по региону. По официальным данным, ситуация с коронавирусом в регионе не дошла до критической.

Однако власти считают, что начало дачного сезона может увеличить риски. Губернатор Андрей Травников призвал жителей региона не ездить на дачи общественным транспортом.

«Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь увезти своих пожилых родственников на дачу на личном транспорте. Пусть они там спокойно живут, обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами, другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить туда-обратно, используя электрички и автобусы. Которые, особенно в такие пиковые дни как пятница и воскресенье, будут переполнены», — обратился к новосибирцам глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области официально зарегистрированы 76 пациентов с коронавирусом, за последние сутки — 12.

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