Смоленск, , 11:12 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки. Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ТУ Роспотребнадзора 17 апреля, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 139 — против 132, подтверждённых накануне.

«По состоянию на 17.04.2020 в Смоленской области зарегистрировано 139 случая заболеваний COVID-19, на следующих территориях Гагаринский район — 7, Рославльский — 3, Ярцевский — 3, Вяземский — 94, Починковский — 5, Новодугинский — 3, г. Десногорск — 4 и г. Смоленск — 20», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Большинство случаев заражения по-прежнему приходится на Вязьму, где в местном доме-интернате для престарелых произошла вспышка — за сутки там прибавилось шесть случаев (88 на 16 апреля).

В сводке значится также два факта выздоровления. Летальный случай, по информации Роспотребнадзора — один, у мужчины в Смоленске. Причиной смерти пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, по данным властей, стали сопутствующие заболевания, при этом наличие коронавируса у мужчины было подтверждено.