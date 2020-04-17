Москва, , 11:13 — REGNUM Онлайн-лектории в МГУ организованы недавно, но уже можно сказать, что наблюдается уникальное явление. Потому это то, чего раньше не было и не могло быть. Возможно, онлайн-лекции в какой-то степени поменяют структуру всего образования в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель лаборатории новых материалов для солнечной энергетики МГУ Алексей Тарасов.

«Это может произойти, потому что фактически сейчас в период самоизоляции в явочном порядке почти все, занимающиеся преподаванием в мире, так или иначе перешли на онлайн-формат.

Если раньше технические возможности были ниже — человеку приходилось скачать программу, научиться ей пользоваться, то теперь за последние несколько недель это научился делать весь мир.

Ранее, чтобы прочитать лекцию, были технические трудности, но сейчас их нет. Достаточно желания человека для того, чтобы, например, преподаватели Японии или Великобритании смогли прочитать лекцию в Москве.

Когда полностью исчез технический барьер, стало понятно, что онлайн-лекции гораздо проще организовать, чем принято об этом думать. В настоящее время пока ещё более сложно организовать онлайн-семинары. Требуются организационные и технические доработки

А вот в ситуации с дистанционным чтением лекций в мире сейчас наблюдаются существенные изменения, которые сравнимы с переходом от парового двигателя к двигателю внутреннего сгорания», — высказал своё мнение эксперт.

Читайте также: Когда в школу? Проблемы и трудности дистанционного обучения — все новости