Ижевск, , 11:11 — REGNUM В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории ряда населенных пунктов Удмуртии вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Бречалов.

Согласно документу с 14 апреля карантин введен на территориях поселка Малая Пурга и деревни Баграш-Бигра.

С 17 апреля — на территории города Глазов. С 20 апреля карантин начнет действовать в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, а также в сёлах Сигаево, Северное, Непряха, деревень Усть-Сарапулка, Пастухово, Смолино и Мыльники Сарапульского района, а также в Можге.

Въезд и выезд граждан на указанных территориях будет ограничен для тех, кто не имеет регистрации в указанных населенных пунктах. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты (КПП). Запрет не распространяется на граждан, исполняющих обязательства по трудовому или иному договору, а также на специальный транспорт.

В поселке Малая Пурга и деревне Баграш-Бигра до особого распоряжения будет ограничена работа дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бречалов говорил, что особы м образом теперь будут контролироваться аэропорт, железнодорожные вокзалы и автостанции. Глава республики напомнил, что все граждане, у которых подтверждено заражение коронавирусом, прибыли в Удмуртию из других регионов.