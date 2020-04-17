Ангарск, Иркутская область, , 11:20 — REGNUM Ещё два уголовных дела возбуждены после бунта в исправительной колонии в городе Ангарске. Основные зачинщики и участники беспорядков установлены, сообщает 17 апреля пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка двухсот человек», — отметили в СКР.

Новые уголовные дела возбуждены по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, совершённой группой и с применением насилия (ч.3 ст. 321 УК РФ), и по статье об организации и участии в массовых беспорядках (ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Следователи продолжают работу в колонии. В рамках расследования придётся допросить более 2 тыс. человек — осуждённых и сотрудников колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, после произошедшего 9 апреля бунта в ангарской колонии было возбуждено уголовное дело о дезорганизация деятельности исправительного учреждения.

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