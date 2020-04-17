Ярославль, , 11:09 — REGNUM В ярославскую редакцию ИА REGNUM обращаются многодетные семьи, которые не могут получить землю в аренду для ИЖС в Ярославле. Рассказать о своей проблеме их побудила история депутата муниципалитета Алексея Таганова, который сумел получить земельный участок в городе на берегу Волги, на Тверицкой набережной.

Мэрия Ярославля

Депутат рассказал, что поступал как все многодетные семьи и добился результата. Но везет так, оказывается, далеко не всем. У Анны Сапко четверо детей. Семья из 7 человек (вместе с мамой) живет в квартире 62 квадратных метра. После выхода областного закона, который разрешил брать землю в аренду для строительства, семья стала искать подходящий участок в городе.

«Мы искали и нашли участок земли в Тверицах в декабре 2018 года. Участок пустовал. Много лет назад там был дом от фабрики, который потом расселили, а участок остался. Подали заявление на него. Но нам отказали, из-за вида разрешенного использования земли. Он был установлен для эксплуатации жилого дома, а не для индивидуального жилищного строительства. Сказали, что изменить вид разрешенного использования невозможно, потому что площадь участка 1066 квадратных метров, а по участок для ИЖС должен быть не более 1000 метров», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анна Сапко.

Через некоторое время Анна записалась на прием в мэрию города, чтобы уточнить у специалистов, нельзя ли все же как-то решить бюрократическую проблему. Ведь очевидно, что эксплуатация жилого дома, которого нет, мало чем отличается от строительства дома. Многодетная семья предложила разделить участок, «отрезав» лишние 66 метров.

«В мэрии нам посоветовали все же написать заявление об изменении вида разрешенного использования участка и звонить узнавать, как идут дела. Мы написали заявление. Сначала вроде бы все шло хорошо. Юридический отдел согласовал изменение, документы отправились в Росреестр. Нам сказали, что мэрия рассматривает возможность предоставления участка нам. Я еще раз ходила на прием, мне говорили, что нужно ждать, согласования проходят долго, все этого вопрос времени. Мы надеялись, что вопрос решится в нашу пользу. Но потом выяснилось, что Росреестр не согласовал изменение вида разрешенного использования», — рассказала Анна Сапко.

Многодетная мать вновь обратилась в мэрию. Там предложили еще один вариант: поделить участок примерно напополам и спросили, устроит ли их вариант с 6 сотками для будущего строительства. Семья согласилась и на это.

«Тогда меня спросили, являюсь ли я нуждающейся в улучшении жилищных условий. У нашей семьи нет такого статуса. У мужа есть половина дома в деревне где живут родители, и формально у нас больше чем 12 квадратных метра на человека. И тут нам сказали: «Значит, вы не имеете права на аренду земли в городе». Тут у меня руки уже опустились. Почему тогда раньше не спрашивали про нуждаемость? Когда я прочитала, что депутат получил землю, это меня обнадежило. Ведь он тоже не является нуждающимся. Мы изучили закон — там такого критерия нет. Хотим подать в суд, может, он нам поможет. Всемером на 62 квадратных метрах очень тесно, строительство дома помогло бы решить проблему», — рассказала Анна Сапко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля получил участок на Тверицкой набережной в аренду без торгов для ИЖС как многодетный отец. Депутат заявил ИА REGNUM, что он сделал это на общих основаниях, как и все другие многодетные семьи.

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