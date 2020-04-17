Вильнюс, , 11:08 — REGNUM За минувшие сутки в Литве зафиксировано 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались два человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 апреля.

По данным литовского министерства здравоохранения, таким образом, общее число заражённых достигло 1149 человек, 32 — скончались.

За сутки проведено 4564 анализов, всего с начала эпидемии выполнено 53 101 тестов.

Напомним, с 16 апреля в Литве начали смягчать условия карантина. Разрешена работа некоторых магазинов. Карантин в Литве продлится до 27 апреля, однако власти не исключают его продления, постепенно сокращая ограничительные меры.