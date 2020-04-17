Симферополь, , 11:10 — REGNUM Из стационаров в Крыму в общей сложности выписан 21 пациент после коронавируса, ещё 19 человек продолжают лечение. Об этом 17 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции заявила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Сегодня у нас выявленных положительных на Covid-19 40 граждан: 21 — уже выписаны с выздоровлением и 19 граждан продолжают лечение. Тяжёлых состояний не выявлено», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находится 2041 человек. Под динамическим наблюдением на дому — 1808 человек. В стационарах — 72 человека. В обсерваторах — 165 человек.

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