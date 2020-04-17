Волгоград, , 11:06 — REGNUM Ход работ по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха Волгограда 17 апреля проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Основная площадка будет готова к фестивалю молодёжи и студентов, сообщает пресс-служба администрации региона.

В парке полным ходом идёт создание тематических зон и озеленение территории. 15 августа 2020 года на территории объединённого пространства Центрального парка и стадиона «Волгоград Арена» впервые запланирован фестиваль ParkSeason Fest. К этому мероприятию в парке построят профессиональную сцену, сделают подсветку «Колеса обозрения».

«Работы развёрнуты очень масштабные по всем тематическим зонам. Ещё предстоит многое сделать, но набранный темп говорит о том, что к 15 августа мы в полном объёме подготовим основную площадку ЦПКиО для проведения фестиваля молодёжи и студентов. Выполнение задач по подготовке фестиваля отслеживается в ежедневном режиме», — отметил губернатор.

На фестивале должны выступить российские и зарубежные артисты, будут организованы площадки уличных видов спорта, интерактивные зоны, фуд-корт и многое другое.