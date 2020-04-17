Симферополь, , 11:05 — REGNUM В Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находится более двух тысяч человек. Об этом 17 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции заявила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«По состоянию на 17 апреля в медицинских организациях Крыма находится 2041 человек под наблюдением. Под динамическим наблюдением на дому находится 1808 человек. В стационарах сегодня 72 человека», — уточнила Романовская.

В обсерваторах, по её словам, находятся 165 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма закрыли на две недели обсервации Красногвардейский психоневрологический интернат.

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