Симферополь, 17 апреля 2020, 11:05 — REGNUM В Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находится более двух тысяч человек. Об этом 17 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции заявила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
В обсерваторах, по её словам, находятся 165 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма закрыли на две недели обсервации Красногвардейский психоневрологический интернат.
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