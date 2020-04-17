Москва, , 11:02 — REGNUM За минувшие сутки в России скончался 41 пациент с коронавирусом, сообщили 17 апреля в информационном центра по ситуации с распространением инфекции.

Общее число смертей от COVID-19 возросло до 273. Медики выявили 4096 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 32 007. Выздоровели за стуки 286 человек, всего — 2590.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 апреля под наблюдением медиков в России оставались 129 тыс. человек. Лаборатории выполнили 1,71 млн исследований на коронавирус.

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