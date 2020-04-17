Кемерово, , 11:02 — REGNUM Первый пациент с коронавирусом поступил в Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу в пятницу 13-го, рассказал врач-инфекционист, заведующий отделением капельных инфекций Денис Якименко.

По его словам, это было обычное дежурство, но в больнице уже были готовы к встрече таких больных. Правда, не ожидали, что так скоро. Работа больницы была сразу перестроена. Отделение освободили, пациентов с коронавирусом поместили в боксы.

«Смена, которая была в этот день на дежурстве, осталась работать с пациентами с коронавирусом дальше, — уточнил Якименко. — Страха не было, было определённое волнение, напряжение. Но мы врачи-инфекционисты всегда готовые к работе с пациентами с различными инфекциями, в том числе с особо опасными. Единственное, мы поняли, что идти домой на следующий день нам не придётся: первые встретились с этой проблемой, и продолжим работать с ней пока не нормализуем».

Денис Якименко отметил, что работа с пациентами с коронавирусом предполагает, что врачам приходится жить в больнице и быть иногда ещё и психотерапевтом — люди, по его словам, переживают и за своё здоровье, и за здоровье тех, с кем они контактировали.

Денис Якименко «За более чем десять лет работы страх заразиться уже как-то полностью прошёл. И мы идём в «красную зону», уже заранее зная, что там опасность. Естественно мы соблюдаем все меры предосторожности, надеваем защитную одежду, используем антисептические средства, в конце концом, банальное мыло. Мы готовы к тому, что мы пойдём к заразным больным. И здесь мы не боимся, а просто выполняем свой долг».

Врач-инфекционист, заведующая гепатитным отделением Оксана Астудина подчёркивает, что героем себя не считает.

«Это необычные условия, но это работа наша. Особого героизма здесь нет, это — необходимость нашего времени, данной ситуации. Поэтому приходится работать в таких условиях», — сказала Астудина.