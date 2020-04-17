Москва, , 11:02 — REGNUM В текущем учебном году отменены предметы по выбору основного государственного экзамена, который сдают ученики девятых классов. Об этом 17 апреля сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге.

Он рассказал о решении прохождения ОГЭ «по двум обязательным предметам — русскому языку и математике».

«При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля», — сказал министр.

Предметы по выбору девятиклассникам в этом году сдавать не нужно, добавил Кравцов.

Также регионам даётся право установить минимальную границу итоговой аттестации ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.