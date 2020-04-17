Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области за сутки положительный результат исследований на коронавирус получили ещё 23 человека, сообщил 17 апреля донской губернатор Василий Голубев. Общее количество выявленных случаев в регионе достигло 168, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что среди заболевших есть дети. Как и большая часть пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус, они переносят инфекцию удовлетворительно. Один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области часть больниц оказалась не готова к приёму пациентов с коронавирусом. Нарушения были выявлены в ходе инспекции. В ближайшее время региональным властям необходимо устранить дефицит коек и подготовить персонал к возможному ухудшению ситуации.