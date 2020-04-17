Остин, США, , 11:00 — REGNUM Издательство Devolver Digital запустило крупную распродажу своих проектов в Steam. Об это сообщается на странице компании в сервисе 17 апреля.

Акция завершится 20 апреля 2020 года. Среди наиболее интересных предложений: скидки на My Friend Pedro, Enter the Gungeon, Hotline Miami и др.

Напомним, Devolver Digital — это американская издательская компания, занимающаяся, в основном, выпуском инди-игр. Она также известна своими эксцентричными презентациями на ежегодной выставке E3.

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