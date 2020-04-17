Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда выделяют очередную часть средств для стабилизации эпидемиологической ситуации. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 17 апреля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, из резервного фонда Чувашии выделяется 8361,7 тыс. рублей. Распорядителем средств будет ГКЧС Чувашии, который распределит бюджетную поддержку по муниципалитетам.

«На финансовое обеспечение непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий органов власти […] по реализации противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится, в частности, в документе.

Детали не сообщаются.

Напомним, ранее в Чувашии из резервного фонда республики выделено более 128 млн рублей для реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля в Чувашии общее число заражённых достигло в республике 126 человек, среди них — семеро несовершеннолетних.