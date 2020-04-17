Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы о вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», —уточнил Бирюков.

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Он добавил, что провести эти работы планируется завтра, 18 апреля. Бирюков добавил, что для дезинфекции будут использованы препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Москве коммунальные службы провели третью масштабную дезинфекцию всех улиц и дворов из-за коронавируса. В ходе сплошной обработки специальными средствами были продезинфицированы более 7,6 тысяч объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий.

В сплошной обработке объектов были задействованы 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники. Это уже третья масштабная дезинфекция улиц Москвы в период мировой пандемии коронавируса.