Тюмень, , 10:58 — REGNUM Тюменка, которая весила 350 килограммов и стала самой тяжёлой женщиной России, похудела на 200 кг и выписалась из медико-санитарной части «Нефтяник». Об этом сообщает портал 72.ru.

Сейчас ей необходимо вновь научиться ходить. Ведь она на протяжении многих лет вообще не передвигалась — за ней, лежачей, ухаживал сын. В начале апреля 2020 года вместе с коллегами самой тяжёлой женщине России сделали операцию по уменьшению желудка. Она сейчас весит 150 кг. Также врачам удалось компенсировать её сахарный диабет и гипертонию.

Однако ей придётся пройти длительную терапию. Кроме того, тюменка не собирается останавливаться на достигнутом и верит, что у неё получится ещё сбросить вес.

Лечащий врач Казбек Аутлев рассказал, что тюменка не сразу, но научится самостоятельно ходить на прогулки. Сейчас она может принимать душ и ходить в туалет, чего ранее ей не позволял делать огромный вес.

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