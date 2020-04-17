Ставрополь, , 11:15 — REGNUM Два новых служебных автомобиля поступили в распоряжение Ставропольской краевой консультативной больницы в рамках акции «Спасибо врачам». Ключи от машин медикам вручили в региональном отделении партии «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе исполкома.

Новые автомобили будут использоваться отделением санавиации, сотрудники которого оказывают экстренную консультативную и практическую помощь врачам всех лечебных учреждений Ставрополья по 22 направлениям. Только за 2019 год врачи отделения осуществили более 1,3 тыс. выездов по краю.

В настоящее время отделением не используется авиационный транспорт — с 1994 года врачи передвигаются только на автомобилях. Автопарк насчитывает 11 машин, четыре из которых эксплуатируются более 10 лет. В последний раз автопарк обновлялся в 2016 году, когда также поступили две новые машины.

«Новые автомобили дают возможность своевременно доставить врача туда, где требуется его помощь. Вероятность поломки нового автомобиля в пути снижается, поэтому есть больше уверенности в том, что врачи приедут вовремя и смогут своевременно оказать помощь», — отметили в краевом отделении партии.

Активисты регионального общественно-волонтерского центра «Единой России» считают такую поддержку своевременной и очень важной в условиях текущей ситуации с коронавирусом. Новые автомобили уже поставлены на маршруты и начинают эксплуатацию.