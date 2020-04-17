Сухум, , 11:06 — REGNUM Гуманитарную помощь в Абхазию доставила компания «Мистраль Трейдинг» при участии Московской абхазской диаспоры. Об этом 16 апреля сообщили в благотворительной организации «Киараз», в адрес которой был доставлен груз.

Сообщается, что в общей сложности в страну было доставлено 13 тонн риса и 7 тонн гречневой крупы. Распределять продукты будут среди семей, которые из-за введенных карантинных мер нуждаются в помощи. К основному грузу приложены другие продукты, которые приобрели на пожертвования.

«В базе данных «Киараз» более 700 семей. В период начала эпидемической угрозы благотворительная организация также взял на себя ответственность за помощь одиноким пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями и семьям, которые в силу карантинных условий, остались без средств к существованию», — говорится на странице благотворительной организации в Facebook.

Также сообщается, что продукты передадут еще и в медучреждения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии введены жесткие карантинные ограничения до первых выявленных случаев заражения коронавируса. В стране был закрыт ряд предприятий, из-за чего многие жители остались без работы.

По последним данным, в республике трое инфицированных коронавирусом. Все они проживают в Гаграх.

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