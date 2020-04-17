Хабаровск, , 10:57 — REGNUM В селе Анастасьевка под Хабаровском быстрыми темпами идёт строительство модульного медицинского центра, предназначенного для лечения заражённых коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Строительство ведёт Минобороны РФ — госпиталь запланировано сдать в эксплуатацию в мае. На 17 апреля готовность медцентра — 50%.

«Как правило на строительство подобного объекта уходит до полугода. Однако всего за 28 дней у нас уже готов котлован, произвели замену 9100 кубометров грунта, выполнено армирование фундаментной плиты (312 т арматуры), уложено 2586 кубов бетонной смеси. На 100% завершён монтаж металлоконструкций основного здания (328 т) без галереи, монтаж 100% профлиста кровли (8743 квадратных метра), на 80% установлены стеновые панели (4464 м2 квадратных метров), на 76% выполнена кирпичная кладка перегородок, на 90% — устройство конструкции пола. Все материалы поставляются вовремя. Работы идут опережающими темпами», — рассказали в Минобороне РФ.

На стройплощадке круглосуточно в три смены работают 870 человек, из них 340 — ночью, задействована 51 единица техники.

Медцентр будет одноэтажным с открытой галереей по всему периметру общей площадью 11 тыс. кв. метров. Уже начался монтаж внутренних перегородок и устройство лотковых трасс под инженерные коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по отделке внутренних помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, госпиталь начали строить 20 марта по поручению президента РФ Владимира Путина. Медучреждение рассчитано на 20 мест в реанимации, а также на 180 одноместных и двухместных палат.