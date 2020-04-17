Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Управляющие компании столкнулись с рекордным падением выручки. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

По словам градоначальника, выручка упала «где-то до 30%» на фоне пандемии коронавируса.

«Мы обращаемся к горожанам, чтобы платежи за квартиру вносились», — сказал глава города.

Высокинский предупредил, что из-за недобора средств может не хватать денег на осуществление коммунальных услуг, включая мытьё подъездов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УК «РЭМП Железнодорожного района», депутат Александр Колесников призвал мэрию взять на себя расходы на дезинфекцию подъездов. Колесников жаловался на падение выручки.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19