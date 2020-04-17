Магас, , 10:50 — REGNUM В Ингушетии за последние сутки зафиксирован большой прирост граждан, у которых подтвердился коронавирус. Эту ситуацию глава республики Махмуд-Али Калиматов объяснил тем, что в республике очень высокая плотность населения.

«Мы оказались в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших, этому есть объяснение — плотность населения в Ингушетии, которая, в отличие от других субъектов России, сопоставима с этим показателем в Москве», — заявил он 16 апреля в ходе заседания оперативного штаба.

Между тем, такое объяснение роста числа заболевших — не является оправданием, а наоборот, призывает к всеобщей мобилизации сил на борьбу с этим вирусом, отметил глава субъекта.

Читайте также: Ингушетия вошла в число пяти субъектов РФ по числу заразившихся за сутки

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии за одни сутки с 15 на 16 апреля число заразившихся коронавирусом выросло в 1,7 раз, составив 153 человека.