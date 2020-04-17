Киев, , 10:50 — REGNUM По состоянию на утро 17 апреля в Вооруженный силах Украины (ВСУ) зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба медицинского департамента ВСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении напоминается, что в рядах ВСУ уже зафиксировано два летальных случая от коронавируса.

«На изоляции (в том числе самоизоляции) — 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 24 человека», — говорится в сообщении.

За последние сутки подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом — в Одесской области страны.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно о первых зараженных инфекцией силовиках Национальной гвардии Украины. Болезнь обнаружена в части, дислоцированной во Львовской области, причем количество больных чиновники не сообщают, подчеркивая лишь, что «ситуация под контролем».