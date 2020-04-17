Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM Голуби и клещи не являются переносчиками SARS-CoV-2. К такому выводу пришли эксперты, изучающие вирусологию, сообщила заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии № 1 Ростовского госмедуниверситета, доктор медицинских наук Юлия Набока. По её словам, что среди животных циркулируют свои коронавирусы, однако они не опасны для человека.

«В научной литературе на сегодня про голубей нет ни одного слова. Известно, что они являются резервуарами инфекции при орнитозе. Что касается клещей, то они точно к данной ситуации отношения не имеют: у них трансмиссивный способ передачи инфекций, и в этой эпидемии они вообще не рассматриваются», — цитирует эксперта Don24.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты считают, что коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным путём, а также через поверхности. В связи с этим необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, а также следовать санитарным нормам.