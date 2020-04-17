Москва, , 10:50 — REGNUM Всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. Об этом 17 апреля сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге.

Он напомнил, что учащиеся с четвертого по восьмой классы, а также 10-е и 11-е классы должны в конце учебного года писать проверочные работы.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что результаты работ не будут считаться аттестацией школьников и оценки выставляться не будут. Таким образом, в начале года будет проведена «входная диагностика», которая позволит узнать уровень знаний и скорректировать при необходимости учебный процесс.