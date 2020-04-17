Оренбург, , 10:49 — REGNUM В Оренбурге в период самоизоляции жители смогу купить уже освященный пасхальный хлеб. Освящение куличей происходит на заводе, а не в храме, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

На предприятии «Хлебопродукт № 2» таинство провели в цехе. «Мы не просто освящаем опару и готовую выпечку, а служим молебен и просим Господа, молим о здоровье», — сказал протоиерей Виталий Старков.

Напомним, служители церкви рекомендуют не посещать храмы во время неблагополучной эпидситуации и соблюдать режим самоизоляции. Для верующих организованы онлайн-трансляции богослужений. Пасхальная служба также пройдет в прямом эфире. Добавим, что на Пасху в городе закроют доступ на кладбища.