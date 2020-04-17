Москва, 17 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Российские специалисты выявили 4069 случаев заражения новым коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщил 17 апреля представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников.
В общей сложности в России подтверждены 32 007 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки число выздоровевших увеличилось на 286 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в России насчитывалось 27 938 подтверждённых случаев заражения. Скончались среди заразившихся 232 человека.